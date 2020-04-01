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Викуловская больница ждет новых врачей

Общество, 10:02 12 апреля 2020

департамент здравоохранения Тюменской области

Викуловская больница ждет новых врачей

Гинеколога, анестезиолога и терапевта приглашают на работу в Викуловскую районную больницу - объединенный филиал №2 Областной больницы №4 Ишим.

Как заверила заведующая филиалом Оксана Черепанова, специалистов обеспечат достойной зарплатой, служебным жильем и выплатят 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам.

"Мы активно ищем кадры, созваниваемся со специалистами. Уже приступил к работе новый врач-хирург - теперь их у нас три. С 2019 года работает врач-невропатолог, до этого своего специалиста по этому профилю не было. Также в 2019 году новый фельдшер появился в Березино", - отметила она.

Также районная больница постоянно обучает своих специалистов.

"Например, врач ультразвуковой диагностики Татьяна Мельникова теперь выполняет исследование сосудов головы и шеи. В мае начнет делать узи-диагностику вен нижних конечностей. Когда овладеет навыками в совершенстве, работа будет поставлена на поток. Также первичное образование получает Екатерина Трофимова, она будет врачом функциональной диагностики, будет читать электрокардиограммы, проводить суточный мониторинг давления и работы сердца", - пояснила Оксана Черепанова.

Викуловские студенты учатся в Тюменском медицинском университете по целевому направлению.

"Два студента в 2020 году завершают учебу, но конкретного ответа о возврате на малую родину они пока не дали", - добавила Оксана Черепанова.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , врачи , здравоохранение , трудоустройство

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