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Тюменская область присоединилась ко Всероссийской акции #поддержитворчество

Общество, 19:04 10 апреля 2020

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменская область присоединилась к масштабной акции #поддержитворчество, которая проходит в поддержку Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в 2020 году в номинации "Культура — это мы", сообщает департамент культуры региона.

Жители региона могут рассказать о творческих коллективах, талантливых исполнителях, уникальных руководителях, которые работают в домах культуры, поделиться успехами и новостями. Фотографии и видеозарисовки можно опубликовать в социальных сетях с хештегами #поддержитворчество #КультураЭтоМы #Нацпроекткультура #Самыйлучшийфестиваль #Тюменскаяобласть.

Самые интересные истории и публикации будут размещены в официальных аккаунтах департамента культуры Тюменской области, на странице фестиваля, а также в официальных аккаунтах Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова.

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# департамент культуры Тюменской области , культура

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