Пробные ЕГЭ и ОГЭ онлайн напишут российские школьники

| Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

Старшеклассники из 85 субъектов России примут участие в бесплатном пробном ЕГЭ и ОГЭ в рамках совместного проекта MAXIMUM Education и Mail.ru Group "Открытая онлайн-школа". Экзамен пройдет в апреле в режиме онлайн, регистрация стартовала 7 апреля, сообщают организаторы.

За три дня получено более 100 тыс. заявок на участие. Наибольший интерес к онлайн-экзаменам проявили школьники из Москвы – 6 тыс. 820 человек, Волгограда – 3 тыс. 60 человек и Липецка – 2 тыс. 234 человек.

Самые популярные предметы у участников пробных ЕГЭ: русский язык – 17 тыс. 687 человек, математика - 16 тыс. 3 человек, обществознание – 9 тыс. 734 человек, английский язык – 3 тыс. 944 человек. Популярные пробные ОГЭ: математика - 14 тыс. 626 человек, русский язык – 14 тыс. 30 человек.

3,5 тыс. школьников по всей стране уже сдали пробные ЕГЭ по физике и истории.

Организаторы сообщили, что онлайн-экзамены пройдут в соответствии с процедурой проведения государственной итоговой аттестации: ограниченное время на экзамен, обязательный вводный инструктаж, экзамен будет состоять из первой и второй части.

Каждый участник пробных экзаменов получит обратную связь по выполненной работе: общий процент выполнения работы, первичный балл и тестовый балл по 100-балльной шкале.

Расписание предстоящих пробных экзаменов и регистрация здесь.