Тобольские волонтеры встречают приезжающих в город
| Фото: Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска
Добровольцы Тобольска рассказывают о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции прибывающим на железнодорожный вокзал, сообщает комитет по делам молодежи администрации города.
Они встречают гостей города и земляков, вручают памятки с телефонами горячих линий и правилами самоизоляции.
Более 60 памяток раздали специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ и представители городского Совета работающей молодежи за 11 апреля. Дежурства волонтеры продолжат в ежедневном режиме, меняясь каждые два-три часа.
| Фото: Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска