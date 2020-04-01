Тобольские волонтеры встречают приезжающих в город

| Фото: Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска | Фото: Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска

Добровольцы Тобольска рассказывают о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции прибывающим на железнодорожный вокзал, сообщает комитет по делам молодежи администрации города.

Они встречают гостей города и земляков, вручают памятки с телефонами горячих линий и правилами самоизоляции.

Более 60 памяток раздали специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ и представители городского Совета работающей молодежи за 11 апреля. Дежурства волонтеры продолжат в ежедневном режиме, меняясь каждые два-три часа.