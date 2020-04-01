Строительные организации региона возобновили работу
Строительные организации Тюменской области возобновили работу с 13 апреля, сообщает Главное управление строительства региона.
Для включения в единый реестр работающих предприятий необходимо подать уведомление на сайте органов государственной власти, а также обеспечить все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Среди строительных организаций, начавших работу с 13 апреля, - "Завод ЖБИ-3", которые возводят несколько детских садов в Тюмени. В микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка" еще до введения карантина были готовы коробки зданий, оба объекта строились со значительным опережением сроков, а значит карантин не повлияет на сроки ввода объектов в эксплуатацию.
Сегодня "Завод ЖБИ-3" приступил к погружению свай на строительной площадке детского сада в микрорайоне "Плеханово", контракт на строительство которого был заключен в конце марта.
Детский сад проектной вместимостью 350 мест будет аналогичным строящимся в микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка", а также построенному в 2019 году детскому саду в мкр "Тура".