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Строительные организации региона возобновили работу

Экономика, 18:15 13 апреля 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительные организации Тюменской области возобновили работу с 13 апреля, сообщает Главное управление строительства региона.

Для включения в единый реестр работающих предприятий необходимо подать уведомление на сайте органов государственной власти, а также обеспечить все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Среди строительных организаций, начавших работу с 13 апреля, - "Завод ЖБИ-3", которые возводят несколько детских садов в Тюмени. В микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка" еще до введения карантина были готовы коробки зданий, оба объекта строились со значительным опережением сроков, а значит карантин не повлияет на сроки ввода объектов в эксплуатацию.

Сегодня "Завод ЖБИ-3" приступил к погружению свай на строительной площадке детского сада в микрорайоне "Плеханово", контракт на строительство которого был заключен в конце марта.

Детский сад проектной вместимостью 350 мест будет аналогичным строящимся в микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка", а также построенному в 2019 году детскому саду в мкр "Тура".

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство

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