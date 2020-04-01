Благотворительный аукцион изделий ручной работы пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменская дармарка | Фото: Тюменская дармарка

Благотворительный онлайн-аукцион изделий hand-made проведут в Тюмени волонтеры "Тюменской дармарки", сообщают организаторы.

Руководитель проекта Татьяна Филина рассказала, что на аукционе представят изделия тюменских мастериц и мастеров – игрушки, украшения, декоративные поделки. Фотографии их разместят на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтакте, и любой пользователь сможет приобрести изделие за рекомендованное пожертвование.

Мастерам и мастерицам, которые желают поучаствовать в акции, необходимо прислать фотографии изделий hand-made на электронную почту politreyd@bk.ru или в Viber на номер: 8-982-988-18-14 с пометкой "Благотворительный аукцион". Также требуется указать комфортную сумму, за которую они готовы отдать изделия, это и будет начальная цена лота. При желании можно также прислать информацию о себе, которую разместят вместе с лотом. В случае, если изделие будет отдано на аукционе, волонтеры "Дармарки" свяжутся с мастером и организуют передачу изделия за пожертвование.