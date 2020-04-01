Проверка сельхозтехники для полевых работ проходит в Нижнетавдинском районе

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

246 тракторов всех модификаций, более 50 зерноуборочных комбайнов, 97 сеялок и другая сельскозтехника будет задействована на сезонных полевых работах в Нижнетавдинском районе. Технический осмотр начался со 2 апреля, сообщает администрация муниципалитета.

Проверку проводят специалисты управления сельского хозяйства администрации и представитель управления Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Тюменской области.

При проверке и осмотре сельскохозяйственной техники и оборудования учитывается наличие материально-технических средств у товаропроизводителей района для соблюдения санитарно-гигиенических мер, связанных с профилактикой коронавируса СOVID-19.