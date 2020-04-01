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Черному пушистику нужен дом

Общество, 17:26 14 апреля 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Годовалый кот Хроппер очень нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Кота нашли в 2019 году на ул. Пышминской в Тюмени. Он очень игривый и добродушный, любит внимание и обниматься.

Кот стерилизован, приучен к лотку. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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