Черному пушистику нужен дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Годовалый кот Хроппер очень нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Кота нашли в 2019 году на ул. Пышминской в Тюмени. Он очень игривый и добродушный, любит внимание и обниматься.

Кот стерилизован, приучен к лотку. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова