Еще 18 человек заболели COVID-19 в Тюменской области

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

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18 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. По данным на 15 апреля всего в России зарегистрировано 3 тыс. 338 новых случаев коронавируса в 65 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

Зафиксировано 28 летальных исходов, полностью в России выздоровели 292 человека.

Самое большое количество зараженных по-прежнему в Москве - 1 тыс. 774, в Московской области - 272, Мурманской - 137, Санкт-Петербурге - 130, Ленинградской области - 108, в Коми - 97.

Среди субъектов Уральского федерального округа в Югре прирост составил 15 человек, в Свердловской области - 12, на Ямале - 7, в Курганской области - 6, в Челябинской области - 3.

Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах - по одному случаю.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 тыс. 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1 тыс. 986 человек.