Тюменцы могут стать героями документального фильма "В домашних условиях"

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Жители Тюменской области могут стать героями документального фильма "В домашних условиях".

Как сообщила продюсер проекта Ольга Киселева, премьера намечена на 23 апреля. А до 21 апреля любой желающий может прислать видео с развернутыми ответами на вопросы о своем отношении к режиму самоизоляции, пандемии коронавирусной инфекции, работе в новых условиях.

Записать видео необходимо согласно техническим требованиям - горизонтальный экран, без монтажа и в абсолютно любом формате, кроме 4К. Приветствуются развернутые ответы, а также кадры, где герои занимаются чем-либо дома – творчеством, работой или учебой. Видео нужно загрузить в облако или отправить архивом на почту idoma2020@mail.ru. Информация о проекте, а также список вопросов размещены в аккаунте @idoma2020.

"Документальный фильм "В домашних условиях" - это про то, как изменилась наша жизнь, когда мы надолго оказались в пределах своих квартир. Кто-то с этим смирился и проявляет максимальную осознанность и самодисциплину. Кто-то игнорирует проблему и продолжает жить обычной жизнью - гуляет по улицам и встречается с друзьями. А кто-то сейчас на передовой борется за нашу с вами жизнь, потому что иначе вирус просто не победить", - отметила Ольга Киселева.

Основная задача фильма - показать, как герои справляются с вирусом, а также помогают врачам, вирусологам и властям, банально оставаясь дома. Фильм, с одной стороны, представляет собой способ запечатлеть исторический момент, а с другой - попытку призвать всех, кто еще не осознал весь масштаб трагедии, побыть дома.

Любовь Голышева