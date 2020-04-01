Тюменская городская дума поддержит предпринимателей

Фото: Тюменская городская дума Фото: Тюменская городская дума

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Вопрос о снижении налоговой нагрузки на бизнес рассмотрят депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании 16 апреля. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Мы откликаемся на потребность в поддержке, которая возникает у нашего предпринимательского сообщества в условиях ограничительных мер, введенных в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции", - сообщил председатель Тюменской городской думы.

Около 10 тыс. тюменских предпринимателей платят единый налог на вмененный доход. По словам Евгения Заболотного, планируется серьезно скорректировать сумму этого налога, применив понижающий коэффициент до 0,005.

"В результате принятия такого решения в течение 2020 года городской бюджет не получит более 400 миллионов рублей. Однако такая мера необходима для поддержки предпринимательства, сохранения предприятий и рабочих мест для тюменцев. Этого требует жизнь", - подчеркнул он. Вопрос о снижении налоговой нагрузки на бизнес был внесен на рассмотрение городской думы после встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с предпринимателями.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о корректировке расчета количества парковочных мест при вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домах.

"Сегодня в этом расчете не учитываются серьезные площади парковочных мест, которые строятся внутри домов, например, в цокольных этажах. Мы намерены исправить эту ситуацию", - рассказал Евгений Заболотный.

Отметим, что в условиях ограничений, введенных в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, заседание Тюменской городской думы пройдет в особом режиме. В нем примут участие только депутаты и представители городской администрации. Общее количество присутствующих не превысит 50 человек.

"Однако это не означает, что заседание будет закрытым. Будет организована онлайн-трансляция", - отметил Евгений Заболотный.

Евгений Бабенко