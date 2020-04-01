Тюменцев призвают в Радоницу молиться об усопших дома

| Фото: "Тобольская митрополия" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тобольская митрополия" во ВКонтакте (архив)

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Духовенство Тобольской митрополии призывает верующих воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу. Священнослужители говорят, что важно молиться об усопших дома.

День поминовения усопших – Радоница – отмечается на девятый день после Пасхи. В 2020 году он приходится на 28 апреля, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции горожан призывают соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома.

"Память о наших усопших родственников и близких священна. Таким же священным является почитание мест их захоронения. Наиболее важна молитва об упокоении душ умерших. В этом году мы встречали наши праздники со скорбью, с пониманием того, что мы не можем участвовать в общих совместных богослужениях с нашими братьями и сестрами в храме по причине мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, праздник Пасхи проходит без большого скопления народа", – поделился с корреспондентом информагентства "Тюменская линия" председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.

По его словам, к 28 апреля ситуация с распространением коронавируса вряд ли изменится в лучшую сторону. Григорий Мансуров говорит, что все должны понимать, что большое скопление людей может представлять опасность, где бы оно не происходило, в том числе при посещении кладбищ.

"Если все жители Тюмени и других городов поедут на могилы близких на кладбища, то может возникнуть угроза заражения. Поэтому в этот день мы призываем всех помолиться дома, вспомнить о своих близких, избегая большого скопления людей ради своего здоровья и здоровья близких. В течение пасхальной недели можно прийти в храмы города, чтобы поставить свечу об упокоении душ, но посетить их можно в течение дня, не стоит приходить на общие богослужения. Этот год особый, поэтому мы можем вспоминать и молиться об усопших в пасхальные дни", – заключил священник.

Инна Пахомова