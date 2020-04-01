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В Тюменском медуниверситете организовали обучение для помощи пациентам с коронавирусом

Общество, 14:15 15 апреля 2020

пресс-центр Тюменского ГМУ | Фото: пресс-центр Тюменского ГМУ

Более 1 тыс. 300 медицинских работников обучили помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Тюменском государственном медицинском университете, сообщает пресс-центр вуза.

Департамент здравоохранения Тюменской области определил потребность в дополнительных медицинских кадрах для борьбы с COVID-19. Еще в марте в новых отделениях больниц организованы рабочие места для врачей, медицинских сестер и санитарок. Все они должны уметь правильно оказать помощь и суметь защитить себя.

Для этого в вузе были разработаны специальные программы дополнительного обучения по эпидемиологической безопасности.

Всего обучено более 206 терапевтов, 50 инфекционистов, 84 анестезиолога-реаниматолога, 72 сестры-анестезистки, 718 специалистов среднего и 221 младшего медицинского персонала.

Отработка практических навыков организована на базе симуляционных площадок университета. Теоретическая подготовка проводится в электронной образовательной системе вуза. Обучение обеспечивают более 20 сотрудников кафедр и структурных подразделений Тюменского ГМУ.

Кроме того, была проведена выездная учеба кадрового резерва в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске и Голышманово. Обучение проводилось мультидисциплинарными бригадами с участием терапевта, анестезиолога, эпидемиолога и специалистов по сестринскому делу.

Также прошли обучение 223 студента старших курсов и 360 ординаторов.

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# коронавирус , обучение , Тюменский государственный медицинский университет

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