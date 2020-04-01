На животноводческих фермах Тюменской области усилили противоэпидемиологические меры

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Дополнительные санитарные меры ввели на молочно-товарных фермах Викуловского района в период повышенной готовности.

К примеру, на ферме ООО "Радиус Агро" всех сотрудников пенсионного возраста отправили на самоизоляцию. В рабочую смену выходят 25 человек. Все работают в масках и перчатках, проходят санитарный контроль, дезинфицируют одежду.

По словам ветфельдшера предприятия Павла Позднякова, свободное перемещение по территории фермы запрещено. На животноводческих предприятиях всегда строго следят за соблюдением санитарных норм, ежедневно обрабатывают помещения, дверные ручки, входные группы, чистят стены и дезинфицируют оборудование. Сейчас такие обработки стали проводить еще чаще, добавили санитарные уголки для работников. Здесь можно поменять маску или перчатки, обработать руки антисептиком.

Напомним, "Радиус Агро" - самое крупное животноводческое предприятие в Викуловском районе. Поголовье фермы насчитывает 425 коров, в день от них получают около семи тонн молока.

Евгения Шевцова