Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по числу тестов на коронавирус

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

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Тюменская область вошла в Топ-10 субъектов по число проведенных тестов на коронавирусную инфекцию. В регион было обработано 29 тыс. 299 анализов. Рейтинг размещен на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России проведено более 1,5 млн тестов на COVID-19. На первом месте - Москва. Здесь проведено 395 тыс. 34 исследований, на втором месте Московская область - 145 тыс. 574 тестов. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург - 80 тыс. 826 тестов.

Согласно данным, Тюменская область вошла в Топ-10 и по охвату населения тестированием на коронавирус. Здесь в тройке лидеров Сахалинская область, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ.

На каждые 100 тысяч населения в Тюменской области приходится около 1 тыс. 942 исследований.

В Тюменской области к организациям, в которых проводится исследование на новую коронавирусную инфекцию, подключился Перинатальный центр. Продолжают исследования лаборатории на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, областная клиническая больница № 1, областная инфекционная клиническая больница, областной кожно-венерологический диспансер, областные больницы № 3 и № 4 в Тобольске и Ишиме и ООО "Доктор АРБИТАЙЛО". Клинический госпиталь "Мать и дитя" готовится к проведению тестирования.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.