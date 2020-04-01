В Викуловском районе дезинфицируют дома-многоквартирники

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51 многоквартирный дом дезинфицируют в Викуловском районе в период повышенной готовности ежедневно.

Работой занимается коммунальное общество "Сибириада".

Как рассказал специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей предприятия Алексей Глухов, обработке подлежат места общего пользования, которые могут стать источниками передачи вируса: полы подъезда, подоконники, двери, стены, почтовые ящики, лестничные площадки, перила, дверные ручки. Для этого используют хлорсодержащие вещества, безопасные для людей и животных.

"Обработку начали проводить 13 апреля. В бригаде два человека, работают каждый день, включая субботу и воскресенье. Трудятся в защитных костюмах и масках. После обработки старшие по подъездам расписываются в санитарном журнале", - отметил он.

Также бригада по дезинфекции работает в сельских поселениях: Коточигах, Балаганах и Поддубровном. Обработку планируется проводить до 30 апреля включительно.

Евгения Шевцова