  • 15 апреля 202015.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Викуловском районе дезинфицируют дома-многоквартирники

Общество, 15:43 15 апреля 2020

tyumen-city.ru

51 многоквартирный дом дезинфицируют в Викуловском районе в период повышенной готовности ежедневно.

Работой занимается коммунальное общество "Сибириада".

Как рассказал специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей предприятия Алексей Глухов, обработке подлежат места общего пользования, которые могут стать источниками передачи вируса: полы подъезда, подоконники, двери, стены, почтовые ящики, лестничные площадки, перила, дверные ручки. Для этого используют хлорсодержащие вещества, безопасные для людей и животных.

"Обработку начали проводить 13 апреля. В бригаде два человека, работают каждый день, включая субботу и воскресенье. Трудятся в защитных костюмах и масках. После обработки старшие по подъездам расписываются в санитарном журнале", - отметил он.

Также бригада по дезинфекции работает в сельских поселениях: Коточигах, Балаганах и Поддубровном. Обработку планируется проводить до 30 апреля включительно.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , дезинфекция , многоквартирные дома

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 15.04.2020В Викуловском районе дезинфицируют дома-многоквартирники
15:36 15.04.2020Чемпионат Тюмени "Мой выбор 2.0" пройдет онлайн
15:16 15.04.2020Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по числу тестов на коронавирус
15:05 15.04.2020До пятисот тюменцев приезжают в приемное отделение ежедневно