Кошка с медовыми глазами ищет хозяев

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка Монсли нуждается в заботивых хозяевах. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Монсли чуть более двух лет. В феврале 2020 года ее нашли в на улице в Боровском. Кошка здорова, стерилизована, привита и чипирована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Юлия.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова