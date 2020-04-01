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Кошка с медовыми глазами ищет хозяев

Общество, 19:00 16 апреля 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка Монсли нуждается в заботивых хозяевах. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Монсли чуть более двух лет. В феврале 2020 года ее нашли в на улице в Боровском. Кошка здорова, стерилизована, привита и чипирована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Юлия.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

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Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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