МТЦ "Космос" проведет онлайн-встречу с экспертом "Золотой маски"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Союз театральных деятелей РФ объявил результаты конкурса грантов на онлайн-семинар с критиком для региональных театров. Театральный центр "Космос" вошел в десятку победителей. 25 апреля в 19 часов на площадке "Космоса" пройдет онлайн-лекция театрального критика, журналиста, редактора проекта "Я в театре" от "Яндекса" и эксперта "Золотой маски" Алексея Киселева. Эксперт расскажет о современных формах театра, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

"Одна из задач "Космоса" – создание единого культурного пространства для межрегионального взаимодействия, а это невозможно без коммуникации со специалистами из других регионов. В заявке на грант мы сразу написали, что хотели бы получить возможность провести лекцию Алексея Киселева. Наш выбор связан с планами "Космоса": нас ждут ASMR и VR спектакли, есть планы на освоение других форм цифрового театра; в августе нас ждет лаборатория театра для одного зрителя, планируется лаборатория театра горожан. И к нашим планам нужно готовить не только зрителей, но и режиссеров. Алексей Киселев расскажет о новейшем театре XXI века, о том, как он развивается и каким бывает", – рассказала театровед, театральный критик, заместитель руководителя Театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

В условиях самоизоляции "Космос" проводит насыщенную образовательную программу, онлайн-защиту конкурса проектов "ЦЕХ", творческий онлайн-конкурс для подростков и многое другое. На лекциях и мастер-классах от федеральных и региональных экспертов тюменцы узнают больше о театре, обсуждают современную ситуацию и будущее сценического искусства в условиях самоизоляции.

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Добавим, это и другие события станут частью онлайн-проекта "Лучше дома". Это альтернатива массовым оффлайн событиям, которую предложили молодежные команды региона. На площадке ежедневно выходят афиши с информацией о прямых трансляциях, эфирах, вебинарах, мастер-классах и других видах контента в сети от молодежных общественных пространств Тюменской области.