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Стартуют вебинары федерального проекта "Деловая среда" #Делай

Общество, 09:11 20 апреля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары федерального проекта "Деловая среда" #Делай. Старт проекта - 21 апреля, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Цель вебинаров - помочь бизнесу адаптироваться под новые условия на практических примерах. В них принимают участие эксперты по различным направлениям, действующие российские предприниматели, маркетологи, психологи и специалисты по продажам. Среди них — управляющий партнер Newman Sport, со-основатель IRONSTAR и ROSA RU Владимир Волошин и акционер Gettaxi (Gett), основатель Бизнес Школы "ВВЕРХ" Владимир Маринович.

Предприниматели получат конкретные меры по выходу из кризиса и узнают, как трансформировать бизнес-модель, оптимизировать нишу в кризис, переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников, а также как работать со стрессом и поддержать себя и команду в эпоху перемен.

Также рамках марафона также предусмотрена "горячая линия" и чат взаимопомощи предпринимателей, живые онлайн-разборы кейсов, трансляция лучших практик и библиотека чек-листов и шаблонов документов от юристов и других профильных экспертов.

Узнать больше о проекте и зарегистрироваться на марафон можно на официальном сайте.

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