Срок приема работ на "Гришинские проталины" продлен до 30 апреля

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Подать работы на восьмой городской конкурс детского и юношеского литературного творчества "Гришинские проталины" можно до 30 апреля 2020 года.

Подведение итогов отложено на неопределенный срок. По словам организаторов, это связано с ограничительными мерами по профилактике распространения коронавируса в регионе. О новой дате церемнии награждения участников конкурса оповестят заранее.

Основные положения "Гришинских проталин" прежние. Участвовать могут ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Конкурс предусматривает три номинации: "Стихи", "Проза" и "Школьное сочинение". На первые две номинации принимают работы на свободную тему, школьное сочинение - на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"В этом году в состав жюри вошли молодые тюменские писатели. Поэтому у вас есть все гарантии того, что вас поймут и оценят", - отметил председатель жюри конкурса Леонид Иванов.

Заявки на участие и работы можно отправить на электронную почту lib-2-cgbs-tyumen@yandex.ru. Подробности по тел. 8-909-187-43-10 (куратор Антонина Юрьевна).

Евгения Шевцова