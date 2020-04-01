Общительная кошка ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Черно-белая кошка Садако ищет заботливых хозяев. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Садако около двух лет. В феврале 2020 года ее вместе с котятами нашли в камере хранения на ЖД-вокзале. Как рассказали в фонде, это не совсем обычная кошка - она умеет "разговаривать" и даже отчетливо мяукает "ма-ма".

Садако очень заботливая мама и трогательно заботится о своих малышах. Если кто-то из котят заглядывает в ее миску, она может покорно отдать всю еду. Также котейка любит погонять игрушки по дому и посидеть у окна, рассматривая улицу.

Садако здорова, стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Виктория.

Евгения Шевцова