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Команды из четырех городов Сибири и Урала участвуют в отборочном этапе "CASE-IN"

Общество, 13:50 21 апреля 2020

case-in.ru | Фото: case-in.ru

Команды из вузов Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга и Кургана участвуют в отборочном онлайн-этапе студенческой лиги VIII Международного чемпионата "CASE-IN", который начался в Тюменском индустриальном университете. Ребята выполняют задания дистанционно, соревнуясь по направлениям "Нефтегазовое дело", "Нефтехимия" и "Электроэнергетика", сообщает вуз.

Организаторы получили более 30 заявок. После получения доступа к онлайн-платформе каждый из участников будет защищать проекты перед членами жюри.

Лучшие команды войдут в делегацию ТИУ, которая отправится на финал в Москву в мае 2020 года. Там они сразятся со сборными из других вузов России и СНГ, а победители получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

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# ТИУ , чемпионат

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