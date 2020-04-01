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Монтажник на Ямале погиб под опорой ЛЭП

Происшествия, 14:22 21 апреля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Рабочий погиб при возведении опоры ЛЭП в Тазовском районе Ямала. Конструкция упала на автомобиль, в котором находился 43-летний монтажник. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, сообщает следственное управление СК РФ по автономному округу.

По данным следствия, на территории строящегося объекта месторождения "Русское" работы по возведению опоры ЛЭП проводились с нарушениями. В результате железобетонная конструкция упала на автомобиль. Находившийся в салоне мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Следствие устанавливает лицо, не обеспечившее безопасность и условия труда погибшего монтажника.

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# следователи , Тазовский район , техника безопасности , уголовное дело

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