Итоги фотоконкурса "Спортивное настроение" подвели в Тюмени

| Фото: "Спорт Тюмени для всех" во "ВКонтакте" | Фото: "Спорт Тюмени для всех" во "ВКонтакте"

Тюменцы Максим Григоров, Геля Гайнулова и Алена Абрамова стали победителями фотоконкурса #Спортивноенастроение, который с 28 марта проходил в группе "Спорт Тюмени для всех".

В течение этого времени тюменцы охотно делились своими лучшими спортивными снимками, на которых садились на шпагаты, катались на лыжах, велосипедах, мотоциклах, участвовали в массовых зарядках.

По итогам головосования победителями стали тюменцы, чьи фото набрали наибольшее количество лайков, они получат в подарок по комплекту скандинавских палок.

Призерке фотоконкурса Алене Абрамовой 13 лет, она увлекается футболом, занимается в школьной секции. Играет вместе с мальчишками и, по ее признанию, нередко их обыгрывает. На конкурс девочка прислала снимок, где она верхом на лошади. Выигранный приз школьница подарит маме.