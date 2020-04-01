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Итоги фотоконкурса "Спортивное настроение" подвели в Тюмени

Общество, 20:29 21 апреля 2020

"Спорт Тюмени для всех" во "ВКонтакте" | Фото: "Спорт Тюмени для всех" во "ВКонтакте"

Тюменцы Максим Григоров, Геля Гайнулова и Алена Абрамова стали победителями фотоконкурса #Спортивноенастроение, который с 28 марта проходил в группе "Спорт Тюмени для всех".

В течение этого времени тюменцы охотно делились своими лучшими спортивными снимками, на которых садились на шпагаты, катались на лыжах, велосипедах, мотоциклах, участвовали в массовых зарядках.

По итогам головосования победителями стали тюменцы, чьи фото набрали наибольшее количество лайков, они получат в подарок по комплекту скандинавских палок.

Призерке фотоконкурса Алене Абрамовой 13 лет, она увлекается футболом, занимается в школьной секции. Играет вместе с мальчишками и, по ее признанию, нередко их обыгрывает. На конкурс девочка прислала снимок, где она верхом на лошади. Выигранный приз школьница подарит маме.

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# здоровый образ жизни , фотоконкурс

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