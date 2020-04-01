В Тюменской области оформили первые сертификаты на маткапитал в проактивном режиме

| Фото: www.pfrf.ru | Фото: www.pfrf.ru

179 сертификатов на материнский капитал оформил Пенсионный фондд России в Тюменской области в проактивном режиме.

Об этом сообщил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Он напомнил, что к оформлению сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме Пенсионный фонд приступил 15 апреля. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал оформляется автоматически и семья может приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно.

"Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают из реестра органов ЗАГС в Пенсионный фонд России. Затем ПФР проверяет данные и выносит решение о выдаче сертификата. Далее сведения автоматически загружаются в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России, либо на едином портале госуслуг", - пояснил Виталий Левенков и добавил, что после получения сертификата на маткапитал, семьи могут подавать заявление на распоряжение его средствами.

Как отмечается на сайте Пенсионного фонда России, для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:

616 тыс. 617 рублей – для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий или последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не возникало).

466 тыс. 617 рублей – для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год.

466 тыс. 617 рублей – размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150 тыс. 000 рублей, если в семье появится второй ребенок.

Любовь Голышева