В ТюмГУ студенты-химики продолжают обучаться в дистанционном формате

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Новые формы работы пришлось задействовать преподавателям ТюмГУ, чтобы эффективно работать в удаленном формате со со студентами-химиками. Обучение предполагает большое количество практики, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как рассказала преподаватель института химии Наталия Томчук, для работы в достаточной мере освоена платформа Microsoft Teams: "Материал лекции я направляю в "Задании" с ограниченным временем выполнения, студенты загружают рукописный конспект лекции и ответы на вопросы к материалу, которые выполняются с привлечением дополнительных источников литературы, в этом случае продлеваю время сдачи".

Практические занятия проходят аналогично: решение задач, контрольные работы. Сервис MS Teams справляется со всеми необходимыми задачами.

"Конечно, надеемся на личную мотивацию студентов, больше доверяем им, стимулируем самостоятельную работу", - отметила Наталия Томчук.