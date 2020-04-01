  • 22 апреля 202022.04.2020среда
  • USD76,2562
    EUR82,6160
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В ТюмГУ студенты-химики продолжают обучаться в дистанционном формате

Общество, 17:17 22 апреля 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Новые формы работы пришлось задействовать преподавателям ТюмГУ, чтобы эффективно работать в удаленном формате со со студентами-химиками. Обучение предполагает большое количество практики, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как рассказала преподаватель института химии Наталия Томчук, для работы в достаточной мере освоена платформа Microsoft Teams: "Материал лекции я направляю в "Задании" с ограниченным временем выполнения, студенты загружают рукописный конспект лекции и ответы на вопросы к материалу, которые выполняются с привлечением дополнительных источников литературы, в этом случае продлеваю время сдачи".

Практические занятия проходят аналогично: решение задач, контрольные работы. Сервис MS Teams справляется со всеми необходимыми задачами.

"Конечно, надеемся на личную мотивацию студентов, больше доверяем им, стимулируем самостоятельную работу", - отметила Наталия Томчук.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дистанционное образование , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 22.04.2020Тюменские ветераны Великой Отечественной войны получают от волонтеров продуктовые наборы
18:47 22.04.2020Женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области
18:42 22.04.2020В научной библиотеке пройдут онлайн-мероприятия в честь юбилея Победы
18:12 22.04.2020"Росводоканал Тюмень" ликвидирует засоры на сетях водоотведения