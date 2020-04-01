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Два человека получили травмы на дороге Тюмень – Салаирка

Происшествия, 12:25 22 апреля 2020

sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Два человека пострадали в аварии на автодороге Тюмень – Салаирка 21 апреля.

ДТП произошло в 11 часов 55 минут на 17-м км дороги. "Женщина 1991 года рождения, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, создала помеху для движения автомобилю KIA Rio. KIA съехал в кювет и опрокинулся", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали водитель машины KIA 1998 года рождения и его пассажир 1999 года рождения.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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