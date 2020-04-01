Учащиеся Школы вожатых Ялуторовска готовятся к экзамену в режиме онлайн

| Фото: Школа вожатых Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Школа вожатых Ялуторовска во ВКонтакте

101 человек входит в Школу вожатых, которая основана на базе Молодежного центра Ялуторовска. Обучение и подготовка к экзамену осуществляется в режиме онлайн, в социальной сети во ВКонтакте.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила руководитель Школы вожатых, специалист по работе с молодежью Молодежного центра Ялуторовска Виктория Балдук.

"Ребята разделены на две смены. Создана группа во ВКонтакте. В нее размещаю шпаргалки по играм, по общению с детьми, видео уроки по танцам, разные вожатские хитрости, которые помогут им в работе, - говорит она. - Еженедельно публикую в группе лекции. Они по ним создают свой конспект. Лекции различной направленности: по психологии, конфликтологии. Налажена связь с узкими специалистами, которые готовят лекции. Каждый вожатый может написать – задать вопрос по теме".

В ялуторовской школе вожатых существует золотое правило – пропустил более трех занятий – исключаешься из школы. С переходом на дистанционное обучение – не предоставил три конспекта – не допускаешься к занятиям.

Возраст обучающихся от 14 до 17 лет. Есть ребята, которые поступили в школу в 13 лет, но на момент сдачи экзамена – в мае - им будет 14, отмечает руководитель школы.

Помимо лекций, ученики школы вожатых должны получить допуск к экзамену. Для этого им необходимо сделать книжку вожатого, в ней на две недели расписать каждый день – чем они будут заниматься с отдыхающими ребятами. С четким представлением о каждой игре, которую они укажут в этом планировании. Экзамен, который в этом году, скорее всего, пройдет в онлайн, принимают сотрудники тюменского Дворца "Пионер".

"По итогам экзамена учащимся выдают сертификаты, подтверждающие, что они могут работать помощниками вожатых до наступления 17 лет. Помощники вожатых работают во всех пришкольных лагерях города, в лагере при Молодежном центре – это четыре отряда, две смены", - поделилась Виктория Балдук.

Анжела Лебедева