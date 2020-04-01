В Тюмени женщина попала под колеса "Газели"

| Фото: ГИБДД Тюменской области (архив) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архив)

Женщина, вышедшая из магазина, попала под колеса "Газели" на ул. Мельникайте в Тюмени 23 апреля.

ДТП произошло около 14 часов 50 минут напротив дома №113.

"По предварительным данным, водитель "Газели", развозивший товар, сдавал назад. В результате была сбита женщина 1970 года рождения. Она попала в "мертвую зону" машины. Женщина выходила из магазина и не убедилась безопасности", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП у пострадавшей диагностировали травму ноги. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова