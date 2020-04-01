Паводковая ситуация в регионе стабилизируется в первой половине мая

| Фото: ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Стабилизация паводковой обстановки и снижение уровня воды в реках Тюменской области ожидается в течение первой-второй декады мая.

Об этом на онлайн-брифинге 24 апреля сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. Он отметил, что в 2020 году паводок в Тюменской области начал развиваться на две недели раньше в связи с особенностями погодных условий. Поэтому его окончание ожидается раньше среднегодовых сроков.

"Паводковая ситуация в Тюменской области находится в самом разгаре. Мы подходим к ее пику. Однако ситуация в регионе стабильная. За прошедшие сутки уровень в реках региона поднялся максимум на 19 сантиметров – это в реке Ишим в районе города Ишима", - рассказал он и добавил, что в некоторых реках наблюдается снижение уровня воды. Так, в р. Исеть в районе Исетского уровень воды за последние сутки упал на 4 см.

Если говорить в целом о динамике уровня воды в крупных реках региона, то с 10 апреля в р. Ишим в районе Ишима вода поднялась на 393 см, в р. Тура в районе Тюмени – на 261 см, в р. Иртыш в районе Тобольска – на 349 см.

"Согласно прогнозам Росгидромета мы ожидаем, что к пику паводка подъем рек составит еще дополнительно от 20 до 50 сантиметров, но это не превысит критических значений. Подтоплений населенных пунктов от рек мы в 2020 году не ожидаем", - отметил Андрей Михнович.

Контролируется ситуация и по расположенному в Казахстане Сергеевскому водохранилищу, работа которого вызвала проблему с обстановкой на р. Ишим в 2016 и 2017 годах. По данным на 24 апреля 2020 года перелив плотины на Сергеевском водохранилище составляет 83 см, при этом он снизился уже на 63 см от максимального уровня 2020 года. В 2017 году высота перелива на Сергеевском водохранилище в пиковый момент доходила до 330 см.

"По данным коллег из Североказахстанской области Сергеевский гидроузел пропустил около 1,3 миллиарда кубометров воды в 2020 году. В 2017 году эта цифра превышала четыре миллиарда кубометров воды. То есть опасность затопления реки Ишим из-за Сергеевского гидроузла в этом году отсутствует", - отметил Андрей Михнович.

Что касается подъема грунтовых верховых вод, это явление наблюдается в Вагайском районе. Там в д. Малые Конданы Птицкого сельского поселения Вагайского района подтоплено 19 придомовых территорий и два жилых дома. Вода здесь прибывает на 1 см в день, в ближайшие дни ожидается стабилизация обстановки. На контроле сельское поселение Птицкое, где подтоплен один придомовой участок.

Контролируется ситуация и в Тобольском районе, где в результате подъема воды в местных реках подтоплены четыре придомовых территории в д. Ачиры и одна придомовая территория в д. Лайтамак.

Любовь Голышева