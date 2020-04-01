Патриотическая акция "Голос Победы" проходит в Ярковском районе

Фото: Культура Ярково во ВКонтакте Фото: Культура Ярково во ВКонтакте

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Масштабная патриотическая акция "Голос Победы" проходит в Ярковском районе.

"Голос Победы" - это радиогазета, которая выходит в одно и то же время во всех населенных пунктах района. В эфире звучат интересные сообщения о хронологии событий Великой Победы, песни, информация об участниках Великой Отечественной войны, рассказала начальник управления образования Ярковского района Людмила Ершова.

Кроме того, ярковские школьники украсили окна своих домов самодельными рисунками и плакатами, посвященными Великой Победе, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Школьники Тюменской области запустили флешмоб, где вместе с родителями и своими семьями читают наизусть стихи о Победе и рисуют праздничные открытки. Посмотреть работы и присоединиться к акции можно в социальных сетях по хэштегам #мы_потомкигероев и #Победа75.