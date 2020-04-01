  • 25 апреля 202025.04.2020суббота
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Патриотическая акция "Голос Победы" проходит в Ярковском районе

Общество, 08:34 25 апреля 2020

Фото: Культура Ярково во ВКонтакте

Далее в сюжете «Бессмертный полк» пройдет в Тюменской области в новом формате

Масштабная патриотическая акция "Голос Победы" проходит в Ярковском районе.

"Голос Победы" - это радиогазета, которая выходит в одно и то же время во всех населенных пунктах района. В эфире звучат интересные сообщения о хронологии событий Великой Победы, песни, информация об участниках Великой Отечественной войны, рассказала начальник управления образования Ярковского района Людмила Ершова.

Кроме того, ярковские школьники украсили окна своих домов самодельными рисунками и плакатами, посвященными Великой Победе, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Школьники Тюменской области запустили флешмоб, где вместе с родителями и своими семьями читают наизусть стихи о Победе и рисуют праздничные открытки. Посмотреть работы и присоединиться к акции можно в социальных сетях по хэштегам #мы_потомкигероев и #Победа75.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# 75-летие Победы , образование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:54 25.04.2020Самые высокие зарплаты в Тюменской области - у строителей
12:15 25.04.2020Противопожарные рейды проходят в Голышмановском округе
11:43 25.04.2020"Бессмертный полк" пройдет в Тюменской области в новом формате
11:01 25.04.2020Жена фронтовика Анатолия Пайметова жизнь прожила в ожидании и поиске