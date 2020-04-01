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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Бессмертный полк" пройдет в Тюменской области в новом формате

Общество, 11:43 25 апреля 2020

Фото: организаторов акции "Бессмертный полк" онлайн

Разместить фотографии героев Великой Отечественной войны на личных автомобилях в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" призвал тюменцев и всех россиян ее инициатор Геннадий Иванов.

"Этот вариант не нарушает режим самоизоляции. Машины все равно ездят по городу: кто-то едет на работу, кто-то занимается доставкой. Ваше фото могут увидеть на светофорах, на парковке. Машины стоят во дворах. Соседи могут увидеть фото на вашем автомобиле, когда выйдут в магазин", - сказал Геннадий Иванов.

Между тем во многих регионах России акцию решили провести 9 мая в онлайн-форматах, сообщает "Тюменская область сегодня". Тобольский департамент по культуре и туризму, к примеру, призвал граждан поставить на аватарки своих аккаунтов в социальных сетях фотографии родственников и участников Великой Отечественной войны.

"В завершение праздника Победы предлагаем в 21 час зажечь в каждом окне свечу Памяти. Пусть сердца людей заполнятся теплом и светом в благодарность за подвиг нашего народа", - добавили в администрации Тобольска.

Геннадий Иванов считает, что это хорошая инициатива, но традиционного шествия такие форматы не заменят. Впрочем, торжественные мероприятия в 2020 году обязательно состоятся, как только угроза коронавируса отступит.

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