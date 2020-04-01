Видеоролик на песню "Все о той весне" создали в Тобольске

| Фото: скриншот видеоролика | Фото: скриншот видеоролика

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24 участника хора "Рапсодия" Дома культуры "Синтез" Тобольска исполнили песню "Все о той весне" Елены Плотниковой. При этом каждый находился дома, на самоизоляции. Руководитель коллектива Наталья Новикова для участников клипа подготовила партию, записывали детей родители на телефоны.

Тобольская команда "Синергия медиа" занималась монтажом отснятого видео. По их словам, смонтировать клип оказалось непросто: 24 кусочка видео с разным светом, цветом и звуком. Все это нужно было свести в единый органичный видеоряд. Было принято решение добавить кадры военной хроники, мирного, счастливого Тобольска и Бессмертного полка-2019.

"Мы считаем, что День Победы - это главный праздник в нашей стране. Поэтому, даже сидя дома, мы хотим, чтобы он прошел ярко, красиво и масштабно. Нам хотелось поздравить с праздником всю страну, чтобы каждый услышал нашу песню и сказал спасибо всем, кто боролся за мир и свободу, - говорят организаторы видеоролика. - Для тех, кто прошел войну, та весна 45-го года навсегда останется неповторимой. Мы искали песню, которая тронет каждого, но при этом даст надежду. Песня "Все о той весне" была выбрана единогласно".

Как только видео с исполнением песни стало доступно в интернете, первым, кто оставил комментарий – автор песни Елена Плотникова: "Очень достойно и профессионально, с чувством исполнили! Видео замечательное. Все молодцы! Мне как автору всегда приятно видеть и слышать отличное исполнение моей песни".

За первый день клип посмотрели около 70 тыс. человек. Трогательное, душевное и профессиональное исполнение песни отметили все, кто увидел ролик тобольских вокалистов.

Анжела Лебедева