Ветераны региона получают подарки ко Дню Победы

департамент социального развития Тюменской области департамент социального развития Тюменской области

69 ветеранов получили подарки в рамках ежегодной благотворительной акции "Почтовая станция "#Спасибоветеранам" в Тюменской области.

Акцию проводит региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" совместно с областным геронтологическим центром. В знак благодарности людям старшего поколения преподносят продуктовые наборы, бытовую технику, товары для здоровья, текстиль, предметы интерьера, открытки.

Среди тех, кому уже вручили подарок, 82-летняя пенсионерка Нина Ефимовна. В годы войны ее отца и брата сразу забрали на фронт, а она осталась с мамой в маленькой деревне в Курганской области. Жили очень скромно, при этом старались не унывать, а помогать и поддерживать друг друга.

"О войне вспоминать и говорить тяжело. Очень приятно, что сейчас, в мирное время, даже в самых сложных обстоятельствах люди не забывают о тех, кто рядом. Большое спасибо за внимание. Уверена, что именно добрые и искренние поступки делают нас и этот мир лучше и сильнее", - поделилась ветеран.

Отметим, что волонтеры доставляют посылки, соблюдая повышенные меры безопасности: социальная дистанция 1,5-2 метра, использование масок, перчаток и дезинфицирующих средств.

"Почтовая станция "#СпасибоВетеранам!" будет работать до 30 мая. Присоединиться к ней могут все желающие. Купить и передать подарок ветерану можно на ул. Карла Маркса, 123 по предварительному согласованию, также можно перечислить средства на специальный счет. Подробности по тел. 51-77-05 на сайте областного геронтологического центра или в официальной группе фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте.