Онлайн беседа с Героем России прошла в Ялуторовске

| Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия"

Интерактивная беседа с Героем России Дмитрием Перминовым прошла в Ялуторовске, сообщает Уральский межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия".

Онлайн-встречи с героями Российской Федерации, с интересными людьми стали традиционными в Тюменской области. Об этом по итогам интерактивной встречи в Ялуторовске рассказал депутат Государственной Думы, инициатор онлайн-проекта Иван Квитка. Он напомнил, что весной в тюменском регионе готовился большой цикл патриотических мероприятий, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. "В районах области был запланирован ряд мероприятий с участием героев России, чтобы почтить память погибших земляков, возложить цветы к мемориалам. На территории Ялуторовска мы с Героем России Дмитрием Перминовым должны были встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, юнармейцами, активистами города. Но современные условия диктуют свои правила, сейчас общение доступно в онлайн формате", - подчеркнул Квитка.

В ходе разговора жители города задавали участникам встречи вопросы о достоверности исторических фактов, о поправках в Конституцию страны, об особенностях сибирского характера. Один из вопросов был посвящен подвигу Дмитрия Перминова, проявившем мужество и отвагу в боях на Северном Кавказе. Рискуя жизнью, он спас жизни своих товарищей. "Меня часто спрашивают, о чем я думал, когда выбрасывал гранату из окопа. Мне сложно ответить. Я ни о чем не думал, на размышления не было времени. Нас в окопе было восемь человек, и если бы граната взорвалась, всех бы перемололо. Я просто схватил ее и выкинул подальше. Уже после увидел, что у меня кисти руки нет. Но человек может справиться с любыми испытаниями", - подчеркнул Герой России.

Отметим, что в рамках патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, тематический цикл онлайн-бесед будет продолжен.