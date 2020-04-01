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В Тюмени создадут онлайн-архив военных писем

Общество, 08:20 24 апреля 2020

тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии»

Сбор фронтовых писем для формирования онлайн-архива запущен в Тюмени с 23 апреля, сообщает тюменское отделение "Молодой Гвардии".

Добавить письмо в архивную базу можно в группе организаторов во "ВКонтакте". К сообщению нужно прикрепить скан оригинала и прописать содержание письма в текстовом формате.

"Военные письма являются отражением жизни людей, эмоций и чувств. Однако бумага имеет свойство разрушаться. Чтобы сохранить память Победы, мы собираем онлайн-архив писем. Все письма будут собраны на открытом сайте, где каждый сможет с ними ознакомиться", - рассказал руководитель тюменского отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Скоро запустится сайт проекта, у горожан появится возможность загружать письма напрямую. После окончания периода самоизоляции тюменцы, у которых нет скана, смогут принести свои письма в штаб "Молодой Гвардии" по адресу: Володарского, 47.

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# 75-летие Победы , Молодая гвардия

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