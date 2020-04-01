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В Голышмановском городском округе проходит акция "Здесь живет Герой"

Общество, 17:11 23 апреля 2020

АНО "ИИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: АНО "ИИЦ "Голышмановский вестник"

Акция "Здесь живет Герой" стартовала в Голышмановском городском округе с 20 апреля. На 167 домах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла появятся именные таблички.

Как рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в администрации муниципалитета, данная акция приурочена к 75-летию со Дня Победы. В ней принимают участие сотрудники администрации и волонтеры.

23 апреля глава округа Александр Ледаков вручил от имени президента, губернатора Тюменской области и регионального правительства подарочные наборы участникам Великой Отечественной войны. На сегодня их в округе трое: Иван Михайлович Буровцев, Анна Михайловна Хамова и Иван Иванович Ярулин.

"В канун 9 мая можно сделать еще много добрых дел. Для того чтобы этот день был праздничным, год памятным. Кто-то уже пишет стихи, рисует открытки, передает их ветеранам. Кто-то наводит порядок возле обелисков и памятных мест. Это все – малый, добрый вклад в этот большой и значимый праздник для всех нас", - сказал глава округа Александр Ледаков.

Волонтеры на домах ветеранов войны и тружеников тыла устанавливают таблички: "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны", "Здесь живет труженик тыла".

В сельских поселениях Голышмановского округа акцию по размещению памятных табличек и вручению подарков участникам войны проведут главы муниципалитетов и местные добровольцы.

Анжела Лебедева

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# акция , Великая Отечественная война , ветераны , Голышманово , подарки

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