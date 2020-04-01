Фотовыставку "А зори здесь тихие" подготовили тюменские библиотекари и студенты

| Фото: www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Специалисты Библиотечно-музейного комплекса и ряда институтов ТюмГУ вместе со студентами подготовили оригинальную фотовыставку по мотивам знаменитой повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Она будет работать в онлайн-формате на электронных ресурсах университетского Библиотечно-музейного комплекса (БМК).

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, еще в начале учебного года организаторы выставки провели натурные съемки на природе, за зиму обработали материал, к празднику планировали открыть выставку.

"Этот фотопроект – об отваге и чести молодых девушек в годы войны, о чувствах современной молодежи, их гордости за страну и уважении к каждому участнику той страшной трагедии, – рассказывает один из авторов проекта, специалист библиотечно-выставочной работы БМК ТюмГУ Мария Бабийчук. – Ребята охотно откликнулись на наш призыв и с удовольствием участвовали в съемках".

Роли героев повести на съемках исполнили студенты Института наук о Земле ТюмГУ Асель Балтабаева, Юлия Дубровская, Наиля Исянаманова, Анастасия Слоновская, Алина Теплякова и Данил Ушаков. Съемку провела студентка Института социально-гуманитарных наук Юлия Котоменкова, дизайн – Денис Пономарев.

В организации съемок большую помощь оказали заместитель директора Института наук о Земле Светлана Вешкурцева и помощник директора Института физической культуры Жанна Жевнерова. Составители Мария Бабийчук и лаборант отдела музейных коллекций и редких книг БМК Вера Литовченко. С другими проектами БМК к юбилею можно познакомиться с помощью специального гида "Эстафета Победы".