Патриотическая акция "Я- внук героя!" продолжается в Тюмени

Фото со страницы ДК "Орфей" В Контакте Фото со страницы ДК "Орфей" В Контакте

Акцию "Я - внук героя!", посвященную празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжает коллектив тюменского Дома культуры "Орфей".

В ходе акции сотрудники "Орфея" рассказывают о героических подвигах своих прадедов-фронтовиков.

"Мой дед Иван Терентьевич Анищенко прошел дорогами войны в звании сержанта 14-го отдельного истребительно-противотанкового полка. Был ранен, закончил войну в Германии За время войны был отмечен очень многими наградами. Войска, в которых служил мой дед, считались "элитарными". Бойцам этих подразделений завидовали и, одновременно, сочувствовали. "Ствол длинный, жизнь короткая!", "Двойной оклад - тройная смерть!", "Прощай, Родина!" - все эти прозвища, намекающие на большие потери, достались солдатам и офицерам, воевавшим в этих войсках!", - рассказала директор Дома культуры Татьяна Харламова.

Ее дед вернулся живым, но о том, что пришлось увидеть и пережить на войне, не мог рассказывать. А уже в мирное время запомнился как настоящий трудяга.

Реальные истории фронтовиков публикуются в официальных соцсетях ДК – "В Контакте" и Инстаграмме, сообщает "Вслух.ру".

Дом культуры призывает земляков не оставаться в стороне и поделиться своими историями. Для этого нужно отправить на адрес электронной почты orfei-mms@yandex.ru рассказы, фото и видео.