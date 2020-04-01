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"Ракету Победы" запустили на космодроме Байконур

Общество, 17:48 25 апреля 2020

РИА "Новости" | Фото: РИА "Новости"

Ракета-носитель "Союз-2.1а", украшенная георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы, стартовала с космодрома Байконур 25 апреля. Корабль "Прогресс МС-14" доставит грузы для МКС, сообщает РИА "Новости".

Старт состоялся с 31-й площадки Байконура. Корабль "Прогресс МС-14" успешно отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.

"Прогресс МС-14" стал четвертым "грузовиком", который полетел к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме.

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# космодром Байконур

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