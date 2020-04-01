Тюменские школьники создадут анимационные ролики в честь Великой Победы

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Сразу два конкурса к юбилею Победы в Великой Отечественной войне стартовали среди учащихся школ Тюменского района. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Районный конкурс компьютерной анимации "Великой Победе посвящается…" направлен на раскрытие творческого потенциала ребят. Его участники создают авторские короткометражные мультипликационные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. В конкурсе могут принять участие учащиеся школ Тюменского района как в составе команды, так и индивидуально. Работы принимаются до 30 апреля по трем номинациям: "Кукольная анимация", "Scratch анимация" и "Анимированная открытка к 9 мая".

Районный конкурс макетов ландшафтных композиций "Клумба Победы" направлен на поиск и поддержку юных талантов в сфере ландшафтного дизайна. В этом конкурсе ребята также могут участвовать индивидуально или командой до трех человек, представив работы в номинациях: "Макет "Клумба Победы" в школьном дворе", "Макет "Клумба Победы" в парке", "Макет "Клумба Победы" в моем дворе". Работы принимаются до 7 мая, а итоги конкурса станут известны к 15 мая.