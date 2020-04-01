Онлайн-фестиваль "Полезные домашние дела" запустили в Тобольске

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Онлайн-фестиваль "Полезные домашние дела" запустило в соцсетях Тобольское отделение "Молодой Гвардии".

Пользователям расскажут, как интересно и с пользой проводить время дома: готовить кондитерские изделия, поддерживать спортивную форму, прокачать творческие навыки.

Как отметил руководитель тобольского отделения "Молодой Гвардии" Алексей Жарновский, основная часть работы перешла в онлайн-формат и это нужно учитывать.

"Пользователи активно посещают тренировки в интернете, учатся дистанционно. Мы решили объединить эти активности в своеобразный фестиваль, где каждый может найти для себя что-то новое", - сказал он.

Партнерами фестиваля выступят домашняя студия десертов""Тортун", ФК "Кубики", МОО ТОК "FeuerWind", рэп-бэнд "МХКа", актер театра, кино и шоу "Большая разница" на Первом канале Игорь Афанасьев.

Присоединиться к ним могут все желающие. Для этого нужно записать видео со своим мастер-классом и направить на электронную почту molgvardia.tob@gmail.com. Записи появятся в официальных аккаунтах "Молодой Гвардии" в социальных сетях.