Десять человек пострадали в авариях на тюменских дорогах

| Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

10 человек пострадали в результате шести ДТП, которые произошли на дорогах Тюменской области 25 и 26 апреля, сообщает региональная Гоставтоинспекция.

Как отмечают в ГИБДД, причиной большинства аварий стал неправильный выбор скоростного режима.

25 апреля примерно в 7 часов на 39-м километре объездной дороги Тюмени автомобиль Renault Logan столкнулся с ВАЗ-21074. "По предварительным данным, водитель иномарки ехал слишком быстро. В результате аварии пострадали три человека: оба водителя 40 и 42 лет, а также 22-летний пассажир Renault получили травмы", – рассказали в региональной ГИБДД.

| Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

25 апреля на втором километре подъезда к садовому обществу "Надежда" на Салаирском тракте въехал в препятствие и затем съехал в кювет автомобиль Renault Duster. У 63-летнего водителя Renault диагностировали ушибы и другие травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

Примерно в три часа 26 апреля на 310-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень автомобиль Nissan Teana съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки получил травму пальца, у 20-летней пассажирки – травма позвоночника, еще одна пассажирка 20 лет получила ушибы и ссадины. Причиной этой аварии тоже стала быстрая езда.