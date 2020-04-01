Девять потеряшек нашли хозяев за прошедшую неделю

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Девять домашних животных обрели новый дом благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 20 по 26 апреля. Из них шесть кошек, один кот и собака.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Выбрать потеряшку на передержку или забрать домой можно здесь. Также через группу можно предложить помощь "Потеряшкам" и подробнее узнать о работе фонда.

Евгения Шевцова