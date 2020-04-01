  • 27 апреля 202027.04.2020понедельник
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Девять потеряшек нашли хозяев за прошедшую неделю

Общество, 18:02 27 апреля 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Девять домашних животных обрели новый дом благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 20 по 26 апреля. Из них шесть кошек, один кот и собака.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Выбрать потеряшку на передержку или забрать домой можно здесь. Также через группу можно предложить помощь "Потеряшкам" и подробнее узнать о работе фонда.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные , потеряшки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 27.04.2020Итоги конкурса "Семья года" подвели в Тюмени
18:02 27.04.2020Девять потеряшек нашли хозяев за прошедшую неделю
17:59 27.04.2020Тюменские педиатры выезжают к маленьким пациентам на дом
17:31 27.04.2020Полторы тысячи работников тюменских предприятий прошли курсы повышения квалификации