Девять потеряшек нашли хозяев за прошедшую неделю
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Девять домашних животных обрели новый дом благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 20 по 26 апреля. Из них шесть кошек, один кот и собака.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.
Выбрать потеряшку на передержку или забрать домой можно здесь. Также через группу можно предложить помощь "Потеряшкам" и подробнее узнать о работе фонда.
Евгения Шевцова