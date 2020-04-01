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Ученика года назвали в Нижнетавдинском районе

Общество, 13:45 28 апреля 2020

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

11-классница антипинской средней школы Марина Мандзюк победила в районном конкурсе "Ученик года-2020". Ученик школы в с. Киндер Эльдар Сабитов стал лучшим в номинации "Приз зрительских симпатий", сообщает администрация Нижнетавдинского района.

В этом году конкурс прошел в дистанционном режиме. Четверо финалистов представили видеовизитки "Давайте познакомимся" и видеопроекты "75-летие Победы в Великой Отечественной войне". Их оценивало не только жюри, но и зрители путем голосования в группе "Управление образования Нижняя Тавда" в социальной сети.

На последнем конкурсе "Размышление на тему" в режиме видео-конференц-связи участники конкурса высказывали свое мнение по теме: "И сто, и двести лет пройдет, никто войны забыть не сможет…". После выступлений конкурсантов члены жюри задавали вопросы участникам конкурса. При подведении итогов также учитывалась успеваемость конкурсантов в учебе.

Победитель и финалисты будут награждены грамотами управления образования и ценными подарками.

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