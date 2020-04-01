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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сотрудники Росгвардии присоединились ко всероссийской акции в поддержку врачей

Общество, 16:51 29 апреля 2020

Росгвардия Тюмень | Фото: Росгвардия Тюмень

Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии поддержали медицинских работников в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На страницах ведомства в социальных сетях они выкладывают фотографии и видеообращения со словами благодарности врачам. Музыканты штаба Центрального округа войск национальной гвардии исполнили популярную песню "Люди в белых халатах". Все фото- и видеоматериалы проекта объединены заголовком #СпасибоДоктор.

Росгвардейцы солидарны с врачами и медицинским работниками, рискуя жизнью, борющимися с коронавирусом. Вместе с коллегами из других сфер тысячи военнослужащих и сотрудников ведомства ежедневно выходят на службу по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

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# врачи , Росгвардия

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