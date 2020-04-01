Сотрудники Росгвардии присоединились ко всероссийской акции в поддержку врачей

| Фото: Росгвардия Тюмень | Фото: Росгвардия Тюмень

Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии поддержали медицинских работников в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На страницах ведомства в социальных сетях они выкладывают фотографии и видеообращения со словами благодарности врачам. Музыканты штаба Центрального округа войск национальной гвардии исполнили популярную песню "Люди в белых халатах". Все фото- и видеоматериалы проекта объединены заголовком #СпасибоДоктор.

Росгвардейцы солидарны с врачами и медицинским работниками, рискуя жизнью, борющимися с коронавирусом. Вместе с коллегами из других сфер тысячи военнослужащих и сотрудников ведомства ежедневно выходят на службу по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.