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Запсибкомбанк открыл новый вклад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Общество, 19:09 28 апреля 2020

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Прием денежных средств на новый вклад "Традиции побеждать", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыл Запсибкомбанк 28 апреля.

Это возможность поддержать ветеранов, внести свой вклад в доброе и такое важное дело. От имени клиента Запсибкомбанк перечислит с каждого открытого вклада символическую сумму - 75 рублей, в качестве пожертвования в Российский благотворительный общественный фонд помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны "ВИКТОРИЯ-1945". Из полученных средств фонд окажет необходимую помощь госпиталям и ветеранам.

Минимальная сумма вклада для открытия – 10 тыс. рублей, срок – 90 дней, процентная ставка – до 5,35 % годовых. Выплата процентов – ежемесячно на вклад с капитализацией процентов. Пополнение и расходные операции по нему не предусмотрены. Срок приема вклада – ограничен.

Вклад можно открыть как в офисе, так и в онлайн-сервисах банка. В период самоизоляции рекомендовано отказаться от посещения офиса банка для открытия вклада в пользу дистанционного обслуживания через банкоматы Запсибкомбанка или онлайн-сервис "Интернет-банк" 1 и мобильное приложение.

"Новый вклад Запсибкомбанка "Традиции побеждать" – это наша возможность выразить благодарность за подвиг ветеранам Великой Отечественной войны. Вы окажете поддержку тем, кому она необходима сегодня. Пожертвования будут направлены в Фонд "ВИКТОРИЯ-1945", который уже 20 лет делает доброе дело: с момента открытия фонда помощь получили более 44 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, инвалиды и десятки госпиталей ветеранов войн. Давайте и мы внесем свой посильный вклад в это благое дело", – прокомментировал вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.

Все вклады ПАО "Запсибкомбанк" застрахованы до 1 млн 400 тыс. рублей в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Более подробно здесь.

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