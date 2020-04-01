Знамя Победы водрузили на мосту Влюбленных в Тюмени

| Фото: Тюменского Регионального Отделения ВОО «Молодой Гвардии» | Фото: Тюменского Регионального Отделения ВОО «Молодой Гвардии»

Знамя Победы водрузили на мосту Влюбленных в Тюмени активисты - участники ежегодной патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ!" 30 апреля, сообщает пресс-служба "Молодой гвардии".

Традиционно в дату водружения Знамени над Рейхстагом "Молодая Гвардия" установила Знамя Победы на одну из самых высоких точек города – мост Влюбленных. В этот раз на шестиметровом флагштоке появилось полотно размером 12 кв. метров.

"Красный флаг на самую высокую точку моста доставили специально подготовленные альпинисты. В прошлые года водружению Знамени предшествовала интерактивная игра на набережной на знание событий Великой Отечественной войны. Но в период самоизоляции игру пришлось перенести" - говорит руководитель Тюменского Регионального Отделения ВОО "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Водружение Знамени транслировалось в прямом эфире. Одна из камер была закреплена на шлеме альпиниста Александра Андросова, который раскрывает Знамя Победы 10 лет. Зрители трансляции смогли увидеть уникальные кадры города с высоты птичьего полета, на которых Александр исполнил фрагмент песни "День Победы".

Добавим, Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Российским законодательством установлено, что "Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Знамя считается государственной реликвией России.