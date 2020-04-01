Призовая онлайн-викторина "Наша Победа" стартовала на сайте областной научной библиотеки

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Поучаствовать в интеллектуальной онлайн-викторине "Наша Победа" 9 мая приглашает жителей Тюменской области департамент культуры региона. Масштабный культурный проект приурочен к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Чтобы принять участие в викторине, необходимо зайти на сайт Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева. Затем выбрать удобное время для участия в игре — 13 часов, 15 часов или 17 часов, и пройти по ссылке на регистрацию. Регистрация будет открыта 1 мая в 16 часов. Она пройдет на онлайн-площадке викторины.

9 мая необходимо перейти в указанное время по направленной при регистрации ссылке и вместе с другими участниками ответить на 25 вопросов о героях войны, значимых событиях и вкладе нашего региона в общую Победу.

В каждой из трех игр автоматически будет выбрано 25 победителей, которые дали наиболее правильные ответы и быстрее справились с заданиями. В итоге 75 участников получат книги от Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.

Церемония награждения победителей онлайн-викторины "Наша Победа" состоится после снятия ограничительных мер.

Узнать более подробную информацию о правилах участия можно на официальном сайте Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.