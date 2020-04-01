"Рекорд Победы" поставят жители Сладково в онлайн-акции

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

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Жителей Сладковского района приглашают принять участие в онлайн-акции "Рекорд Победы. Сладково", сообщает администрация муниципального образования.

Условия самоизоляции не мешают почтить память сражавшихся в Великой Отечественной войне, а также проявить стремление быть сильными, как поколение, добившееся победы, уверены организаторы акции.

Для участия необходимо подтянуться на перекладине или отжаться от пола наиболее возможное для участника количество раз. Опубликовать видео с отжиманиями или подтягиваниями на своей личной странице во ВКонтакте, указав лозунг акции "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся, чтим!", хэштег #РекордПобедыСладково и точное количество отжиманий или подтягиваний.

Акция продлится с 1 по 9 мая. Принять участие могут все желающие. Результаты будут опубликованы во ВКонтакте в группах ДЮСШ "Темп" Сладковского района и Сладково спортивное. Вчера. Сегодня. Навсегда.