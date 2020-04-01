  • 30 апреля 202030.04.2020четверг
  • USD73,6894
    EUR80,0488
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Рекорд Победы" поставят жители Сладково в онлайн-акции

Спорт, 18:59 30 апреля 2020

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Далее в сюжете Знамя Победы водрузили на мосту Влюбленных в Тюмени

Жителей Сладковского района приглашают принять участие в онлайн-акции "Рекорд Победы. Сладково", сообщает администрация муниципального образования.

Условия самоизоляции не мешают почтить память сражавшихся в Великой Отечественной войне, а также проявить стремление быть сильными, как поколение, добившееся победы, уверены организаторы акции.

Для участия необходимо подтянуться на перекладине или отжаться от пола наиболее возможное для участника количество раз. Опубликовать видео с отжиманиями или подтягиваниями на своей личной странице во ВКонтакте, указав лозунг акции "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся, чтим!", хэштег #РекордПобедыСладково и точное количество отжиманий или подтягиваний.

Акция продлится с 1 по 9 мая. Принять участие могут все желающие. Результаты будут опубликованы во ВКонтакте в группах ДЮСШ "Темп" Сладковского района и Сладково спортивное. Вчера. Сегодня. Навсегда.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы , Сладковский район , эстафета

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 30.04.2020ФК "Тюмень" продолжает участие в виртуальном чемпионате ПФЛ
18:59 30.04.2020"Рекорд Победы" поставят жители Сладково в онлайн-акции
12:15 30.04.2020Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон
15:23 29.04.2020Болельщики назвали лучшую волейболистку клуба "Тюмень-ТюмГУ"